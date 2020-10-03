Алиев: Мы никогда не отказывались от переговоров, но Пашинян ведет себя так, будто до него Армении не существовало

Процесс урегулирования карабахского конфликта застопорился после прихода к власти в Армении премьера Никола Пашиняна, он преувеличил свое значение на международной арене. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вся ответственность за обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха лежит на премьер-министре Армении Николе Пашиняне, сорвавшем процесс мирного урегулирования. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera 2 октября сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, после заявления Пашиняна о том, что "Карабах – это Армения", он провел несколько встреч с армянским премьером, но они оказались "абсолютно бессмысленными". Руководство Армении настаивает, что оккупированные территории не могут быть возвращены, отметил Алиев.

"Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах", – констатировал президент.

В частности, армянская сторона требовала, чтобы Азербайджан вел переговоры с правительством непризнанного Нагорного Карабаха, что противоречило минскому процессу, указал Алиев.

"Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров. Отнюдь не все шло гладко. Однако у нас был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход. Это не было бесполезно потраченным временем. Считаю, что мы добились очень большого продвижения. Я участвовал в этом процессе с 2003 года, работал с двумя прежними президентами Армении. У нас было много разногласий. Однако мы продвигались вперед и разработали то, чего мы добились до этого момента. Придя к власти, Пашинян не только уничтожил то, что было до него: он хотел вести себя так, словно до него Армении не существовало и он сейчас является создателем новой Армении", – заявил он.

По мнению Алиева, правительство Армении, провоцируя Баку, преувеличило свое значение на глобальной арене и международную поддержку, которая может быть ему оказана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Минскую группу ОБСЕ создали в 1992 году для мирного урегулирования карабахского конфликта.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.