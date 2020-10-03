ГОРДОН
 
 
МИР

Алиев: Мы никогда не отказывались от переговоров, но Пашинян ведет себя так, будто до него Армении не существовало

Процесс урегулирования карабахского конфликта застопорился после прихода к власти в Армении премьера Никола Пашиняна, он преувеличил свое значение на международной арене. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алиев дал интервью Al Jazeera
Алиев дал интервью Al Jazeera
Фото: president.az

Вся ответственность за обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха лежит на премьер-министре Армении Николе Пашиняне, сорвавшем процесс мирного урегулирования. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera 2 октября сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, после заявления Пашиняна о том, что "Карабах – это Армения", он провел несколько встреч с армянским премьером, но они оказались "абсолютно бессмысленными". Руководство Армении настаивает, что оккупированные территории не могут быть возвращены, отметил Алиев.

"Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах", – констатировал президент.

В частности, армянская сторона требовала, чтобы Азербайджан вел переговоры с правительством непризнанного Нагорного Карабаха, что противоречило минскому процессу, указал Алиев.

"Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров. Отнюдь не все шло гладко. Однако у нас был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход. Это не было бесполезно потраченным временем. Считаю, что мы добились очень большого продвижения. Я участвовал в этом процессе с 2003 года, работал с двумя прежними президентами Армении. У нас было много разногласий. Однако мы продвигались вперед и разработали то, чего мы добились до этого момента. Придя к власти, Пашинян не только уничтожил то, что было до него: он хотел вести себя так, словно до него Армении не существовало и он сейчас является создателем новой Армении", – заявил он.

По мнению Алиева, правительство Армении, провоцируя Баку, преувеличило свое значение на глобальной арене и международную поддержку, которая может быть ему оказана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Минскую группу ОБСЕ создали в 1992 году для мирного урегулирования карабахского конфликта.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Алиев и Пашинян 29 сентября подчеркнули, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. Но 2 октября Ереван заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS