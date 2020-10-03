В Нагорном Карабахе уверены, что его независимость принесет мир

Если международное сообщество признает независимость Нагорного Карабаха, в регионе восстановится мир и безопасность, полагают в министерстве иностранных дел непризнанной республики.

Международное признание независимости Нагорного Карабаха станет шагом для установления мира в регионе, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики от 3 октября.

"Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах [Нагорный Карабах] с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие. В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе", – заявили в МИД.

Чиновники Карабаха приветствовали усилия глав государств – сопредседателей минской группы ОБСЕ и международного сообщества по "прекращению вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалации напряженности".

"Отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций", – заявили в ведомстве.

Нагорный Карабах в 1991 году при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перешел в масштабное наступление.

Армения считает, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только после прекращения агрессии Азербайджана.