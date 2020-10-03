Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан

Правительство Грузии приняло решение ввести временный запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий на территории Нагорного Карабаха.

Транспортировка грузов военного назначения в Армению и Азербайджан через Грузию запрещена, что касается гражданских грузов – страна полностью выполняет взятые на себя международные обязательства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури на брифинге 3 октября, пишет ТАСС.

Решение о временном приостановлении выдачи разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран Грузия приняла на фоне обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

По словам Гомелаури, обе стороны об этом уже проинформированы.