"Почти половина населения – армяне". Алиев предложил Франции дать независимость Марселю

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тем, кто требует согласиться с независимостью Нагорного Карабаха, следует признать независимость французских Корсики и Марселя, а также дать независимость баскам.

Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения – армяне".

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, – оккупированный регион.

Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.

"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции. – "ГОРДОН"). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", – заявил президент Азербайджана.

Он порекомендовал оппонентам "посмотреть в зеркало".

1 октября президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором призвали лидеров Армении и Азербайджана вернуться за стол переговоров без предварительных условий.

В тот же день Макрон заявил, что французская разведка располагает данными о проникновении в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков джихадистских группировок из Сирии.

В интервью Al Arabiya 4 октября Алиев опроверг информацию о том, что боевики воюют на стороне Азербайджана. "В Азербайджане нет иностранных боевиков, и я сказал президенту Франции, что наша армия состоит почти из 100 тыс. человек", – объяснил глава государства.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.