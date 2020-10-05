"Почти половина населения – армяне". Алиев предложил Франции дать независимость Марселю

Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения – армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, – оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции. – "ГОРДОН"). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", – заявил президент Азербайджана.
Он порекомендовал оппонентам "посмотреть в зеркало".
1 октября президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором призвали лидеров Армении и Азербайджана вернуться за стол переговоров без предварительных условий.
В тот же день Макрон заявил, что французская разведка располагает данными о проникновении в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков джихадистских группировок из Сирии.
В интервью Al Arabiya 4 октября Алиев опроверг информацию о том, что боевики воюют на стороне Азербайджана. "В Азербайджане нет иностранных боевиков, и я сказал президенту Франции, что наша армия состоит почти из 100 тыс. человек", – объяснил глава государства.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Алиев и Пашинян 29 сентября подчеркнули, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. Но 2 октября Ереван заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ.