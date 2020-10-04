Белковский: Война Азербайджана и Армении — отражение амбиций Эрдогана восстановить Османскую империю

Российский политолог Станислав Белковский считает, что при президенте Турции Реджепе Эрдогане остановить войну между Арменией и Азербайджаном в полном объеме не удастся.

Белковский (на фото) считает, что Эрдоган имеет свои интересы на Кавказе Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Война Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха связана с желанием президента Турции Реджепа Эрдогана восстановить Османскую империю. Такое мнение 3 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Обсуждается очень много второстепенных аспектов, притом что мы избегаем главного. А главное в этой ситуации – это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Нынешняя война – это отражение его амбиций восстановить Османскую империю. И пока существует Реджеп Тайип Эрдоган, остановить эту войну так или иначе в полном объеме не удастся, даже если перемирие наступит в самом близком будущем", – сказал он.

Политолог подчеркнул, что речь идет именно об "очередном перемирии, но вовсе не о мире".

"С тех пор, как Реджеп Тайип Эрдоган нынешним летом преобразовал Святую Софию Константинопольскую в мечеть и мир спокойно проглотил это событие (ну, Греция еще как-то повыступала довольно агрессивно, но опять же не особенно), стало ясно, что Эрдоган пойдет дальше и что-нибудь, подобное нынешней войне в Карабахе, случится. Оно и случилось", – объяснил Белковский.

Он обратил внимание, что "Эрдоган тут уже заявил на фоне карабахского конфликта, что надо вернуть в состав Турции Иерусалим".

"Уж делать Османскую империю, так делать – надо сокрушить и Израиль. И в этом смысле Армении с Израилем ссориться совершенно не надо", – отметил Белковский, упомянув об отзыве Арменией посла в Израиле в связи с поставками Иерусалимом оружия Азербайджану.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. При этом в Анкаре отрицают предоставление Азербайджану военной помощи, уверяя, что азербайджанская армия справляется с деоккупацией Карабаха сама.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. МИД Армении 2 октября заявил, что Ереван готов к переговорному процессу.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Османская империя – трансконтинентальное государство, созданное в 1299 году турками-османами на северо-западе Малой Азии. Столицей империи был Константинополь (ныне Стамбул). Контролируя Средиземноморье, Османская империя на протяжении шести веков являлась связующим звеном между Европой и странами Востока. Преемницей Османской империи стала в 1920-е годы Турция.