Азербайджанские войска в Карабахе заняли село, Алиев распорядился его переименовать

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, село Мадагиз, находившееся до сегодняшнего дня под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, переименовано в Суговушан.

3 октября вооруженные силы Азербайджана заняли населенный пункт Мадагиз, который после начала карабахского конфликта контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ильхам Алиев поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова по случаю освобождения от оккупации Мадагиза. Он поручил ему передать поздравления Верховного главнокомандующего всему личному составу корпуса", – сказано в сообщении.

Президент Алиев заявил в Twitter, что решил переименовать село.

"Восстанавливаю историческое название Мадагиза с 3 октября 2020 года. Отныне это Суговушан", – написал он.

Министерство обороны Азербайджана информировало, что к утру 2 октября азербайджанские войска установили контроль над господствующими высотами вокруг Мадагиза.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в регионе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.