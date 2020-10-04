В Азербайджане заявили о 22 погибших в результате атаки со стороны Армении

В результате ракетного удара со стороны Армении по второму крупнейшему городу Азербайджана – Гяндже – погиб один мирный житель, пострадали четверо, заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В результате ракетного удара и артобстрела со стороны Армении сегодня погибли 22 гражданина Азербайджана, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.

"4 октября 2020 года Вооруженные силы Армении продолжили ракетный обстрел, нацеленный на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в городе Тертер, а также в городе Горадиз Физулинского района. Второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу с территории Армении. В результате преднамеренного артобстрела со стороны Армении до настоящего времени 22 мирных гражданина Азербайджана, в том числе два школьника, были убиты и 74 получили ранения", – сказано в релизе.

В Twitter внешнеполитическое ведомство страны проинформировало, что в результате ракетного обстрела Гянджи погиб один гражданский, четверо получили травмы.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia/n army on dense residential areas of #Ganja, the 2nd largest city of #Azerbaijan, 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city.#StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020

В МИД Азербайджана назвали происходящее "военной провокацией" и "ясной демонстрацией преднамеренного убийства ни в чем не повинных людей, продолжением агрессивной политики Армении".

Ракетный и артиллерийский огонь ведется по нескольким азербайджанским населенным пунктам с утра со стороны Армении, заявляли в Баку. В Гяндже пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические постройки, сообщало оборонное ведомство страны. Ереван отрицал совершение обстрелов территории Азербайджана со своей территории 4 октября. В Нагорном Карабахе сообщали об обстреле Степанакерта.

Нагорный Карабах в 1991 году при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале контрнаступления. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Однако на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха были замечены российские военные грузовики "Урал" и ГАЗ. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. МИД Армении 2 октября заявил, что Ереван готов к переговорному процессу.