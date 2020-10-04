Алиев назвал условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, но для этого есть условие. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, которое было опубликовано 4 октября.
По его словам, для этого Армения должна установить график вывода своих войск из Нагорного Карабаха и покинуть непризнанную республику.
Алиев также считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен извиниться перед азербайджанской стороной "за оскорбления" с его стороны.
Президент Азербайджана подчеркнул, что Нагорный Карабах является частью его страны, непризнанную республику не признает ни одно государство в мире, и цель Баку – "вернуть свои земли".
В результате бомбардировок армянских войск в Азербайджане было разрушено, по данным Алиева, более 500 домов.
Ранее Алиев рассказывал, что после заявления Пашиняна о том, что "Карабах – это Армения", он провел несколько встреч с армянским премьером, но они оказались "абсолютно бессмысленными". Руководство Армении настаивает, что оккупированные территории не могут быть возвращены, отметил президент Азербайджана.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Алиев и Пашинян 29 сентября подчеркнули, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. Но 2 октября Ереван заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ.