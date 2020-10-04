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Алиев назвал условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит огонь в районе Нагорного Карабаха в случае вывода оттуда войск Армении.

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Алиев (на фото) считает, что Пашинян должен извиниться перед Баку
Алиев (на фото) считает, что Пашинян должен извиниться перед Баку
Фото: ЕРА

Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, но для этого есть условие. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, которое было опубликовано 4 октября.

По его словам, для этого Армения должна установить график вывода своих войск из Нагорного Карабаха и покинуть непризнанную республику.

Алиев также считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен извиниться перед азербайджанской стороной "за оскорбления" с его стороны.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Нагорный Карабах является частью его страны, непризнанную республику не признает ни одно государство в мире, и цель Баку – "вернуть свои земли".

В результате бомбардировок армянских войск в Азербайджане было разрушено, по данным Алиева, более 500 домов.

Ранее Алиев рассказывал, что после заявления Пашиняна о том, что "Карабах – это Армения", он провел несколько встреч с армянским премьером, но они оказались "абсолютно бессмысленными". Руководство Армении настаивает, что оккупированные территории не могут быть возвращены, отметил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Алиев и Пашинян 29 сентября подчеркнули, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. Но 2 октября Ереван заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, Ильхам Алиев, конфликт, президент, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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