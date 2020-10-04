Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками райцентра Джебраил, в Армении это опровергают

Город Джебраил, контролировавшийся непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, освобожден азербайджанской армией, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Ереване назвали это заявление фейком.

Азербайджанские войска в ходе наступления на позиции армянских сил освободили районный центр Джебраил, об этом 4 октября заявил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района", – сказано в сообщении.

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 4, 2020

Джебраил находится к югу от Нагорного Карабаха, в так называемом поясе безопасности, который до начала военных действий контролировали вооруженные силы непризнанной республики.

До сих пор азербайджанцам не удавалось вернуть под свой контроль районные центры и крупные населенные пункты в зоне конфликта.

В Ереване информацию о взятии Джебраила назвали фейком.

"Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас одна за другой празднуют "освобождение Джебраила", что является очередной фальсификацией", – написала в Facebook спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Она также опровергает сообщение Алиева от 3 октября о возвращении Азербайджану карабахского села Мадагиз. Спикер обнародовала видео отступающих по трассе войск, при этом по колонне наносится массированный артиллерийский удар. Подпись под видео гласит: "Побег из Мадагиза".

Нагорный Карабах в 1991 году при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале контрнаступления. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая город Гянджа. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.