Азербайджан взял под контроль три села и ряд высот в Карабахе

Азербайджанская армия взяла под свой контроль села Шихали-Агали, Сариджали и Мазра, находящиеся в Нагорном Карабахе.

Армия Азербайджана взяла под свой контроль три населенных пункта и ряд высот в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали-Агали, Сариджали, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на разных направлениях", – отметил он.

Bu gün Az * rbaycan ordusu C * bray * l rayonunun * x * li A * al * , Sar * cal * , M * zr * k * ndl * rini v * müxt * lif istiqam * tl * rd * bir neç * strateji yüks * kliyi azad etmi * dir. Q * hr * man ordumuzun u * urlu * m * liyyat * davam edir. Qaraba * Az * rbaycand * r! — * lham * liyev (@azpresident) October 5, 2020

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.