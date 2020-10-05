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Армения и Азербайджан вторую неделю ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

Сегодня 18.03
В районе Нагорного Карабаха вторую неделю продолжаются активные боевые действия между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны конфликта, который возобновился 27 сентября, сообщают об убитых и раненых в том числе среди мирных жителей, а также о разрушениях жилой инфраструктуры. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев завил, что его страна может прекратить огонь в случае вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Фотографии из районов боевых действий публикует агентство ЕРА.
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
 

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