Армения и Азербайджан вторую неделю ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

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Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова согласилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что "замороженные" конфликты на самом деле не замороженные.