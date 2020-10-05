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"Мы очень довольны". В Баку прокомментировали поддержку Украиной территориальной целостности Азербайджана

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова согласилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что "замороженные" конфликты на самом деле не замороженные.

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Ахундова поблагодарила украинскую сторону за позицию по Карабаху
Ахундова поблагодарила украинскую сторону за позицию по Карабаху
Фото: Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ukraine / Facebook

Азербайджан удовлетворен позицией Украины относительно принадлежности Нагорного Карабаха, которую выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 5 октября заявила журналистам посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова, сообщил "Укринформ".

"Мы очень довольны заявлениями Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о том, что "замороженные" конфликты на самом деле не замороженные, что они могут взорваться в любой момент... Была также озвучена позиция президента [Украины Владимира] Зеленского, который тоже заявил о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства. Спасибо вам за эту позицию", – сказала азербайджанский дипломат.

Ахундова отметила, что поддержку Баку выразили "практически все", с кем она общалась в МИД Украины на встречах с народными депутатами Украины.

30 сентября Кулеба заявил, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. "Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", – сказал глава МИД Украины.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах АзербайджанаОбе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Теги: Украина, МИД Украины, Азербайджан, Нагорный Карабах, Дмитрий Кулеба, конфликт, посол, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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