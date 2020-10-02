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"Тут и думать нечего". Зеленский сказал, будет ли Украина предоставлять военную помощь Азербайджану

Киев поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обострение конфликта в между Арменией и Азербайджаном.

Зеленский: Речь не идет о том, что Украина будет предоставлять военную помощь любой стране
Зеленский: Речь не идет о том, что Украина будет предоставлять военную помощь любой стране
Фото: president.gov.ua

Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране мира, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Президента попросили прокомментировать заявления о том, что украинская сторона готова помочь Азербайджану.

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", – сказала народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко 1 октября.

"Тут и думать нечего. Давайте не путать [с официальной позицией государства] личное высказывание того или иного депутата – неважно какой партии, они у нас все в Раде говорят такое, что иногда нельзя, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, мы живем в свободной стране. Что касается моего отношения к этому – это полномочия точно не какого-нибудь депутата, а полномочия главы государства, главнокомандующего [заявлять о предоставлении военной помощи]. Поэтому такой вопрос даже не может подниматься. [...] Речь не идет о том, что Украина будет предоставлять военную помощь любой стране", – ответил Зеленский. 

"У нас понятная, я считаю, взвешенная и правильная позиция как у государства: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и к деэскалации конфликта", – добавил президент. 

Зеленский отметил, что "в последние год-два" отношения Украины с Азербайджаном "особенные". 

"Они очень серьезные и мощные на экономическом и геополитическом направлениях. Это правда. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И они [действуют] так же: всегда, когда мы говорим и о Крыме, где была незаконная аннексия... Они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул глава государства. 

Он заявил о недопустимости существования "замороженных конфликтов". 

"Из-за того, что у нас война на Донбассе, я считаю, что не может быть какого-либо замороженного конфликта. Потому что будет потом – неважно, диверсия или провокация, – но будет все-таки взрыв. Даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому нужно решать вопрос быстро", – подчеркнул Зеленский. 

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. МИД Армении 2 октября завил, что Ереван готов к переговорному процессу

Теги: Украина, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военная помощь, Владимир Зеленский, суверенитет, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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