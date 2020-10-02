Telegram-каналы опубликовали видео ракетного удара по мосту, соединяющего Армению с Карабахом

Несколько анонимных Telegram-каналов 2 октября опубликовали видео взрыва моста, который, по утверждению их авторов, соединяет Армению и Нагорный Карабах. Telegram-канал WarGonzo утверждает, что на кадрах показан удар вооруженных сил Азербайджана по мосту через реку Акари.
"Азербайджанские ВС нацелены на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. На кадрах видно, как снаряд падает на реку Акари, связывающую Армению и Арцах", – сказано в сообщении канала WarGonzo.
Телеграм-канал Erkat предположил, что форма ракет совпадает с ракетами израильского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Лора".
О таких типах ракет писал канал Re:public of Artsakh.
Канал "Военный обозреватель" сообщил также о том, что военные Азербайджана, предположительно, применили ОТРК "Лора" для уничтожения моста через реку Акари.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта.