Telegram-каналы опубликовали видео ракетного удара по мосту, соединяющего Армению с Карабахом

Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео взрыва моста. По утверждению их авторов, мост соединяет Армению и Нагорный Карабах, по нему могли выпустить ракету азербайджанские военные.

Несколько анонимных Telegram-каналов 2 октября опубликовали видео взрыва моста, который, по утверждению их авторов, соединяет Армению и Нагорный Карабах. Telegram-канал WarGonzo утверждает, что на кадрах показан удар вооруженных сил Азербайджана по мосту через реку Акари.

"Азербайджанские ВС нацелены на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. На кадрах видно, как снаряд падает на реку Акари, связывающую Армению и Арцах", – сказано в сообщении канала WarGonzo.

Телеграм-канал Erkat предположил, что форма ракет совпадает с ракетами израильского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Лора".

О таких типах ракет писал канал Re:public of Artsakh.

Канал "Военный обозреватель" сообщил также о том, что военные Азербайджана, предположительно, применили ОТРК "Лора" для уничтожения моста через реку Акари.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.