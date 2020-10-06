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ПОЛИТИКА

США аннулировали визу украинскому экс-дипломату Телиженко, который сотрудничал с Джулиани – СМИ

По данным The Washington Post, США отменили визу экс-сотруднику посольства Украины в США, политическому консультанту в США и Канаде Андрею Телиженко незадолго до введения санкций против внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Оба они сотрудничали с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пишет издание.

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По данным СМИ, Телиженко (на фото он с Джулиани) не смог сесть на самолет из Киева в Нью-Йорк в сентябре
По данным СМИ, Телиженко (на фото он с Джулиани) не смог сесть на самолет из Киева в Нью-Йорк в сентябре
Фото: Andrii Telizhenko / Facebook

Госдепартамент США отозвал визу экс-сотруднику посольства Украины в Вашингтоне, политическому консультанту в США и Канаде Андрею Телиженко, который сотрудничал с личным адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани. Об этом газета The Washington Post написала 5 октября, ссылаясь на данные своих источников. 

Как рассказали газете американские высокопоставленные чиновники, Телиженко помогал Джулиани найти информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента Джо Байдена и помешать ему на выборах президента 2020 года. 

Телиженко не смог сесть на рейс Международных авиалиний из Киева в Ньою-Йорк 9 сентября, сообщил журналистам источник в украинском правительстве.

Визу Телиженко отменили незадолго до введения санкций против внефракционного народного депутата Андрея Деркача, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что эти события произошли на фоне жестких мер, принимаемых США для пресечения попыток России повлиять на президентские выборы, запланированные на 3 ноября. 

Экс-дипломат сопровождал Джулиани во время его визита в Украину в 2019 году, в ходе которого адвокат Трампа встречался с Деркачом; и Телиженко и Деркач тесно общались с Джулиани, пишет газета. 

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Деркача 10 сентября за попытку повлиять на выборы президента США.

Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

"Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США", – заявила спикер посольства США в Украине Дэниэла Лангэнкэмпа 5 октября. Она пояснила, что все бизнес-партнеры и юридические лица, аффилированные с Деркачом, подпадают под санкции

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Госдепартамент США, Андрей Деркач, Рудольф Джулиани, выборы президента США 2020, Андрей Телиженко
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