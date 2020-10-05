Агент России. США пояснили эффект санкций против украинского нардепа Деркача

Бизнес-партнеры и юридические лица, аффилированные с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачом, попадают под санкции США.

Санкции США, введенные против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача, коснутся близких к нему лиц и компаний. Об этом говорится в заявлении спикера посольства США в Украине Дэниэла Лангэнкэмпа от 5 октября.

"Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США", – заявил Лангэркэмп.

В посольстве напомнили частным лицам и компаниям о последствиях этих санкций.

"Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует ли мне беспокоиться?" Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", – разъяснил американский дипломат.

Кроме того, ответом на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она владеет?" – тоже будет "да". Юридические лица, принадлежащие заблокированному лицу, тоже могут считаться заблокированными, уточнили в посольстве.

Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются независимо от того, входит ли это юридическое лицо в список заблокированных лиц (Управления по контролю за иностранными активами США).

Лангэркэмп отметил бдительность США в усилиях по поддержке демократии и дальнейшее использование имеющихся инструментов против деятельности Деркача и других подсанкционных лиц".

Деркач в мае, июне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В ответ на это Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Деркача 10 сентября за попытку повлиять на выборы президента США.

Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".