Руководство Украины обращается за очередным внешним кредитом вместо того, чтобы запросить у США вернуть $13 млрд, выведенных из Украины окружением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, заявил один из лидеров партии "Наш край" Андрей Деркач.

Андрей Деркач: Наша власть ходит, попрошайничает – там уже заслуженные мастера спорта по взятию кредитов Скриншот: 112 Украина / YouTube

Запад должен вернуть выведенные из Украины деньги, в частности, это касается компаний, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов, заявил 28 сентября народный депутат Украины, один из лидеров партии "Наш край" Андрей Деркач в эфире телеканала "112 Украина".

Как утверждает Деркач, $13 млрд были коррупционным путем отобраны у населения и выведены из страны в виде облигаций внешнего государственного займа.

"ОПГ [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича и [пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности"] Петра Алексеевича [Порошенко], обворовав украинцев, вывела эти деньги из Украины. Когда вывела, купила на них облигации внешнего государственного займа, которые сама же выпустила. То есть заставили Украину одолжить под процент свой же "общак". Потом разместили эти ОВГЗ в американском фонде. Мы уже вернули $1,5 млрд Януковича, и теперь пытаемся вернуть еще $13 млрд, которые лежат в США", – отметил народный депутат.

По его словам, руководство страны обращается за очередным внешним кредитом вместо запроса к США на возврат $13 млрд, выведенных из Украины.

"Наша власть ходит попрошайничает – там уже заслуженные мастера спорта по взятию кредитов. Внешний госдолг – $85 млрд или, другими словами, $2000 на душу населения. Но, если разобраться в ситуации, то в реальности – это не мы должны. Это нам должны – $13 млрд, выведенных ОПГ Януковича и Петра Алексеевича на компании, находящиеся в юрисдикции США. Поэтому у меня есть четкое послание: Украине не нужны ваши кредиты! Отдайте нам то, что должны! Отдайте $13 млрд, выведенных вам ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, которые вы прячете. А себе заберите назад всех "абрамовичюсов", "соросят" и прочих интуристов", – заявил Деркач.

Он напомнил заявление главного дипломата Европы Жозепа Борреля, озвученное на встрече с президентом Зеленским.

"Европа – не банкомат и не благотворительная организация", заявил Боррель. Так вот, это Украина – не банкомат", – резюмировал Деркач.