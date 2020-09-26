Из статьи Борреля о встрече с Зеленским убрали слова о том, что "Европа – не банкомат"

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель посетил Украину 22 сентября.

Из итоговой статьи верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября убрали слова о том, что "Европа – не благотворительная организация и не банкомат".

Внесение изменений подтвердили в представительстве ЕС, пишет "Европейская правда".

Изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий и в текст публикации на сайте представительства ЕС в Украине.

Из статьи убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Остальной текст остался без изменений.

22 сентября Боррель, прибывший в Киев с официальным визитом, сообщил, что ненадолго покинет Украину, чтобы вернуться 26 сентября вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Представители ЕС собирались посетить восточные регионы Украины. Однако поездку пришлось отложить, поскольку Мишель ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19.