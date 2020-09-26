Боррель по итогам визита в Украину: ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом

Со времени Революции достоинства в 2014 году и начала вооруженного конфликта на Донбассе Украина оставалась основным вопросом повестки дня Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об итогах своего первого официального визита в Украину и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Публикация размещена на сайте представительства Европейского союза в Украине.

Дипломат уточнил, что ЕС поддерживал нашу страну в сферах реформ, экономической интеграции, защиты суверенитета и территориальной целостности.

По его словам, подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной является наиболее всеобъемлющим документом, который когда-либо подписывал ЕС со странами, не входящими в его состав. С тех пор Украина получила от Евросоюза €14 млрд. Это "беспрецедентный уровень поддержки", сказал Боррель.

Кроме того, с 2007 года Европейский инвестиционный банк профинансировал 43 проекта в Украине на сумму €6,45 млрд.

Дипломат заверил, что ЕС готов оказывать Украине поддержку и в дальнейшем, однако условием для этого является продолжение реформ.

"Как я уже сказал президенту [Владимиру Зеленскому], ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина", – говорится в заявлении.

По оценкам наблюдателей, темп реформ в Украине сейчас замедлился, в том числе и выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, уточнил Боррель.

"Смена правительства в начале марта и увольнение реформаторов стали тревожными сигналами о готовности противостоять коррупционным интересам", – отметил он.

Боррель уточнил, что в июле ЕС подписал с Украиной меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи объемом в €1,2 млрд.

"Я напомнил президенту Зеленскому, что этот меморандум содержит условия, которые касаются прежде всего укрепления верховенства права и антикоррупционных реформ. Я настаивал, в частности, на необходимости обеспечения прозрачного и деполитизированного процесса отбора в антикоррупционные институты, основанного на заслугах", – сказал он.

Дипломат заверил, что ЕС продолжит оказывать поддержку, однако она связана с насущной необходимостью укрепления верховенства права и усиления борьбы против коррупции в Украине.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией.

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

ЕС и США сообщили, что приняли к сведению решение Рады. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".