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Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке

После выпуска облигаций внутреннего государственного займа деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, пишут авторы законопроекта.

Законопроект внесен в Раду 24 сентября
Законопроект внесен в Раду 24 сентября
Фото: depositphotos.com

Депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский предлагают выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года долгов на энергорынке, в том числе перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Согласно законопроекту №4151, зарегистрированному в Раде 24 сентября, после выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

В пояснительной записке к законопроекту авторы напоминают, что задолженность "Гарантированного покупателя" перед "зелеными" производителями на 1 августа 2020 года составляла 22,4 млрд грн, и правительство по меморандуму с производителями электроэнергии из ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Как пишет "Интерфакс-Украина", поправками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

Согласно расчетам НКРЭКУ и "Гарантированного покупателя", в 2020 году это составит 13,2 млрд кВт-ч на 53,2 млрд грн, а значит, в госбюджете надо предусмотреть 10,6 млрд грн, пишут авторы законопроекта №4151.

1 августа вступил в силу закон №810-ІХ, задача которого – реализовать ключевые положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы, по планам законодателей, позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, законопроект, Слуга народа, ОВГЗ, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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