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Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в "зеленой" энергетике – соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики

Инвесторы в течение года пытались попасть на прием к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить ситуацию в сфере производства "зеленой" электроэнергии и снижение "зеленых" тарифов", но это сделать так и не удалось, рассказал соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный.

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Тынный: Все решения принимались в кабинете Зеленского. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, а кого не слушает
Тынный: Все решения принимались в кабинете Зеленского. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, а кого не слушает
Фото: epravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за кризис неплатежей за произведенную в Украине зеленую электроэнергию перед инвесторами в возобновляемую энергетику, заявил в интервью "Экономической правде" соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный.

"У нас сейчас мегасконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, а кого не слушает", – отметил он.

Инвесторы не смогли попасть на прием к президенту, хотя пытались это сделать в течение года, добавил Тынный.

"На протяжении более чем года мы все просились попасть к нему на аудиенцию, за год мы написали десятки писем. Все эти письма выкидывались в мусорку. Переговорный процесс мы вели в конечном счете с премьером Денисом Шмыгалем. Мы считаем, что на его позицию кардинальным образом влияли [нардеп от "Слуги народа"] Андрей Герус, [заместитель главы Офиса президента Украины] Юлия Ковалив и, наверное, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Они все вместе встречались в кабинете президента и где-то всех нас приговорили. Поскольку мы туда не попали, нашу позицию никто не соизволил выслушать, а просто в одностороннем порядке было принято решение, то, наверное, к этим людям и будут все вопросы", – считает соучредитель УАВЭ.

Тынный рассказал, что компании, инвестировавшие в Украине в возобновляемые источники энергии, будут судиться с государством.

"Не у всех есть возможность судиться там, где можно выиграть. Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или Стокгольме. Украинские компании не очень верят в победу в Украине из-за той вакханалии, которая сейчас происходит. У меня, по-моему, 11 компаний, которые имеют лицензию на производство электроэнергии. Мы с партнерами активно ищем адвокатов, с которыми от двух или трех компаний будем подавать иски. Но это процесс длинный, суммарно арбитражи займут до пяти лет. Я не начал судебное преследование государства Украина отчасти из моральных побуждений. С одной стороны, дилетанты пришли к власти и под влиянием циников нас обворовали, с другой – тяжело подать иск к собственному государству. У меня ответственность перед партнерами, с кем вместе инвестировали, решение об исках принимаем вместе", – подчеркнул он.

1 августа вступил в силу закон №810-ІХ, задача которого – реализовать ключевые положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы, по планам законодателей, позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, Владимир Зеленский, Юлия Ковалив, Андрей Герус, Денис Шмыгаль, зеленая энергетика, Валерий Тарасюк, зеленый тариф, Игорь Тынный
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