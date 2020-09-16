В Днепропетровской области 3,5 тыс. домохозяйств зарабатывают на домашних солнечных электростанциях – ДТЭК

В Днепропетровской области больше всего домашних СЭС в Украине, и каждый год их количество удваивается.

В Украине в домохозяйствах за полгода установили более 25 тыс. СЭС общей мощностью 658 МВт Фото: depositphotos.com

С января по июль этого года компания "ДТЭК Днепровские электросети" подключила к сетям почти 900 домашних солнечных электростанций (СЭС), теперь в области их 3500, сообщает "Главком" со ссылкой на пресс-службу компании.

"ДТЭК действует в интересах Украины и обеспечивает свободный доступ к электроинфраструктуре для всех клиентов. С начала 2020-го мы подключили к сетям компании уже 887 частных СЭС. Их совокупная мощность – более 52,8 тыс. кВт-час", – заявил генеральный директор "ДТЭК Днепровские электросети" Андрей Терещук.

В Украине в домохозяйствах за полгода установили более 25 тыс. СЭС общей мощностью 658 МВт. В Днепропетровской области больше всего домашних СЭС в Украине, и каждый год их количество удваивается. В топ-5 входят также Тернопольская (2200 СЭС), Киевская (2082), Ивано-Франковская (1900) и Закарпатская (1600) области, сообщили в компании.