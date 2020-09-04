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ДЕНЬГИ

В ДТЭК заявили, что компания стала крупнейшим плательщиком аренды государственного имущества

В компании прокомментировали информацию о возникшей в этом году задолженности за аренду шахт "Добропольеуголь".

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ДТЭК подчеркнул, что всегда своевременно и в полном объеме уплачивает все предусмотренные арендными договорами платежи, однако в марте задержка связана с кризисом и вынужденным четырехмесячным простоем шахт
ДТЭК подчеркнул, что всегда своевременно и в полном объеме уплачивает все предусмотренные арендными договорами платежи, однако в марте задержка связана с кризисом и вынужденным четырехмесячным простоем шахт
Фото: dtek.com

По итогу 2018–2019 годах компания ДТЭК Рината Ахметова уплатила в госбюджет 400 млн грн за аренду государственного имущества. Об єтом в компании сообщили изданию НВ.

"В ДТЭК подчеркнули, что являются крупнейшим плательщиком аренды государственного имущества в стране и за 2018−2019 годы заплатили в госбюджет порядка 400 млн грн", – пишет портал.

В компании прокомментировали информацию о возникшей в текущем году задолженности за аренду шахт "Добропольеуголь". ДТЭК подчеркнул, что всегда своевременно и в полном объеме уплачивает все предусмотренные арендными договорами платежи, однако в марте задержка связана с кризисом и вынужденным четырехмесячным простоем шахт. В компании добавили, что на данный момент находятся в диалоге с Фондом госимущества по урегулированию платежей.

"Добропольеуголь" – один из самых больших в Украине производителей угля газовой группы. С конца марта по середину июля 2020 года предприятие находилось в вынужденном простое из-за падения спроса на энергетический уголь со стороны тепловых электростанций.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

В состав такой вертикально-интегрированной компании по инициативе Кабмина могут войти государственные шахты "Добропольеуголь", которые на данный момент арендует компания ДТЭК, отметил политолог Кирилл Сазонов.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи"По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Теги: Кабинет Министров, уголь, энергетика, аренда, шахты, ДТЭК, Доброполье, приватизация, госимущество
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