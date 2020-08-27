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"Центрэнерго" рассчитывает на создание вертикально интегрированной компании с угольными активами

Необходимо, чтобы цена угля госшахт, покрывающая себестоимость добычи, была конкурентной, подчеркнул и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александр Корчинский.

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Александр Корчинский: Если можно добиться себестоимости 1500 1600 грн за тонну, то с этим уже можно работать
Александр Корчинский: Если можно добиться себестоимости 1500–1600 грн за тонну, то с этим уже можно работать
Фото: пресс-служба "Центрэнерго"

"Центрэнерго" собирается создать вертикально интегрированную компанию с перспективными шахтами, чтобы обеспечить компанию ресурсом, заявил и.о. гендиректора компании Александр Корчинский в опубликованном сегодня интервью изданию "БизнесЦензор".

"Главная цель – чтобы цена угля госшахт, покрывающая себестоимость добычи, была конкурентной. Вот ДТЭК говорит, что на "Добропольеуголь" себестоимость составляет 1700 грн/т. Это в любом случае лучше, чем 1950 грн/т. Надо посмотреть, какой себестоимости можно добиться на госшахтах. Если можно добиться себестоимости 1500–1600 грн/т, то с этим уже можно работать", – объяснил Корчинский.

По информации Фонда государственного имущества, владеющего 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом, писало "Интерфакс-Украина".

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

Портал enkorr сообщал, что "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур, и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

Герус поддержал идею приватизации компании вместе с угольными шахтами.

Теги: уголь, электроэнергия, Центрэнерго, цена, Александр Корчинский
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