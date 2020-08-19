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Приватизировать "Центрэнерго" удастся только вместе с перспективными государственными шахтами – экономист

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский может стать одним из претендентов на покупку "Центрэнерго" в случае ее приватизации, считает экономист Борис Кушнирук. По его мнению, бизнесмен, которого СМИ связывают с менеджментом "Центрэнерго", дал понять, что против приватизации компании до ее объединения с перспективными государственными угольными шахтами.

"Центрэнерго" одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины
"Центрэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины
Фото: delo.ua

Приватизация госкомпании "Центрэнерго" будет возможной только в случае ее объединения с рядом государственных угольных шахт. Такое мнение в блоге для LIGA.net выразил экономист Борис Кушнирук.

"Единственный сценарий, на который может согласиться [украинский бизнесмен Игорь] Коломойский, – приватизация "Центрэнерго" в пакете с перспективными госшахтами. Об этом говорил и сам олигарх, и глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, и действующий гендиректор "Центрэнерго" Александр Корчинский", – написал Кушнирук.

Как отмечает Кушнирук, бизнесмен дал понять, что против приватизации до объединения "Центрэнерго" с шахтами.

"[Коломойского] все устраивает как есть: его фирмы зарабатывают дважды – на поставках энергоносителей по завышенной цене и на покупке электроэнергии по заниженной. При себестоимости электроэнергии "Центрэнерго" в 1,62 грн за кВт/час фирмы группы "Приват" ее выкупают по цене в диапазоне 0,96–1,22 грн за кВт/час", – пишет эксперт.

Он не исключает, что основным претендентом на покупку "Центрэнерго" будет Коломойский.

"Приватизация "Центрэнерго" Коломойским, безусловно, не самый лучший вариант [для компании]. Но в любом случае это лучше, чем уничтожение предприятия. Тем более что в открытом конкурсе возможность участия других инвесторов", – отметил Кушнирук.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия ПАО "Центрэнерго", которое начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.

В феврале 2020 года ФГИ начал подготовку к процедуре приватизации "Центрэнерго".

Теги: Игорь Коломойский, Центрэнерго
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