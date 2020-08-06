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ДЕНЬГИ

"Центрэнерго" не выполняет контракт на поставку угля с шахт ДТЭК – "Д.Трейдинг"

На конец дня 5 августа "Центрэнерго" заплатила только 13 млн грн, что составляет 16,5% от обязательств по контракту, заявили в компании "Д.Трейдинг".

Контракт между "Центрэнерго" и "Д.Трейдинг" на поставку угля с шахт "ДТЭК Добропольеуголь" был подписан 10 августа
Контракт между "Центрэнерго" и "Д.Трейдинг" на поставку угля с шахт "ДТЭК Добропольеуголь" был подписан 10 августа
Фото: delo.ua

Компания "Центрэнерго" нарушила обязательства оплаты угля по контракту с шахтами "ДТЭК Добропольеуголь", заключенному менее месяца назад при содействии Офиса президента Украины. Об этом говорится в сообщении компании "Д.Трейдинг".

"По факту на конец дня 5 августа "Центрэнерго" заплатила только 13 млн грн, что составляет 16,5% от обязательств по контракту. Банковский аккредитив не предоставлен и сроки его предоставления руководство "Центрэнерго" указать не может", – сообщили в "Д.Трейдинг".

По состоянию на 31 июля" Д.Трейдинг" отгрузил на ТЭС "Центрэнерго" 35 тыс. т угольной продукции на 79 млн грн. Согласно условиям контракта, "Центрэнерго" обязано было оплатить полную стоимость поставленного угля до 3 августа. Также компания взяла на себя обязательства предоставить банковский аккредитив, чтобы отгрузки угля на ее ТЭС продолжались на условиях отсрочки платежа, на чем настаивало руководство "Центрэнерго".

Поскольку эти обязательства были нарушены, "Д.Трейдинг" направил "Центрэнерго" уведомление с просьбой оперативно погасить задолженность и предоставить банковский аккредитив. Также о текущей ситуации с выполнением контракта были уведомлены Министерство энергетики и Фонд государственного имущества.

В "Д.Трейдинг" рассчитывают, что руководство "Центрэнерго" вернется к исполнению взятых на себя контрактных обязательств – погасит долг и в ближайшие дни предоставит банковский аккредитив для возобновления отгрузок угля на ее ТЭС

Накануне "Центрэнерго" обнародовала пресс-релиз, в котором обвинила своего контрагента в шантаже, признав при этом, что не оплатила полном объеме отгруженный ей уголь.

"Публичные заявления компании "Центрэнерго" не отображают реальную ситуацию по выполнению условий контракта на поставку угля от "Д.Трейдинг". Они не поддаются объяснению и логике ведения профессиональной коммерческой деятельности, которая в цивилизованном рынке всегда регламентируется условиями контракта, подписанного сторонами", – заявили в "Д.Трейдинг".

Контракт между "Центрэнерго" и "Д.Трейдинг" на поставку угля с шахт "ДТЭК Добропольеуголь" был подписан 10 августа при содействии Офиса президента и посредничестве Министерства энергетики. Цена была сформирована по принципу импортного паритета (по формуле "Роттердам плюс"). Она составила 1650 грн/т, что на 20% ниже цены угля государственных шахт и на 10% дешевле газа, который "Центрэнерго" до этого использовала на своих ТЭС.

Подписание контракта произошло во время акции протеста шахтеров под стенами Офиса президента. Договор позволил возобновить работу угольных шахт, которые в течение четырех месяцев находились в простое.

Теги: уголь, энергетика, шахты, ДТЭК, Центрэнерго
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