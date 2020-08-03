"Центрэнерго" накапливает долги из-за непродуманных решений НКРЭКУ – СМИ

Убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины, пишет Delo.ua.

Накапливаемые долги ставят не только под угрозу функционирование “Центрэнерго”, но и угольной отрасли в стране в целом, пишет автор Фото: depositphotos.com

Решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, привели к тому, что государственная компания "Центрэнерго" вынуждена продавать электроэнергию дешевле себестоимости – 1,2 грн за кВт-ч против 1,6 грн за кВт-ч, говорится в материале на портале Delo.ua.

Накапливаемые долги ставят не только под угрозу функционирование “Центрэнерго”, но и угольной отрасли в стране в целом, поскольку госкомпания является единственным потребителем угля, добываемого госшахтами, отмечает автор статьи Дмитрий Филипенко.

“А вот "Центрэнерго" действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС – около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, "Центрэнерго" – единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии. В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников – не такая простая задача. Пока ее решение не найдено – в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах”, – указано в материале.

Вопрос задолженностей госпредприятия “Энергорынок” перед “Центрэнерго” не решен, а итоги проверки деятельности экс-менеджмента “Центрэнерго” непонятны, пишет журналист.

“Сейчас "Центрэнерго" еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что “Энергорынок” должен не только “Центрэнерго”, и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако создается впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли. Также почти незамеченной прошла информации о решении Хозсуда Киева в пользу Виталия Кропачева (ООО "Укрдонинвест Трейдинг") о взыскании с ПАО “Центрэнерго” 1,44 млрд грн, из которых более половины – штраф за “непринятый уголь”. Фактически за последние несколько лет явно прослеживается целая цепочка событий, направленных на обанкрочивание государственного предприятия. При этом до сих пор непонятны результаты проверки деятельности предыдущего руководства “Центрэнерго”, при котором госпредприятие ушло в глубокий “минус", – сказано в статье.

Автор отметил, что в открытых источниках есть информация о нескольких досудебных производствах, однако их судебная перспектива или хоть какая-то внятная оценка со стороны правоохранительных органов пока под вопросом. Он считает, что антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром должен принять соответствующие решения для выхода страны из энергокризиса, сбалансировав интересы всех игроков рынка ТЭК.