ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Центрэнерго" накапливает долги из-за непродуманных решений НКРЭКУ – СМИ

Убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины, пишет Delo.ua.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Накапливаемые долги ставят не только под угрозу функционирование &ldquo;Центрэнерго&rdquo;, но и угольной отрасли в стране в целом, пишет автор
Накапливаемые долги ставят не только под угрозу функционирование “Центрэнерго”, но и угольной отрасли в стране в целом, пишет автор
Фото: depositphotos.com

Решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, привели к тому, что государственная компания "Центрэнерго" вынуждена продавать электроэнергию дешевле себестоимости – 1,2 грн за кВт-ч против 1,6 грн за кВт-ч, говорится в материале на портале Delo.ua

Накапливаемые долги ставят не только под угрозу функционирование “Центрэнерго”, но и угольной отрасли в стране в целом, поскольку госкомпания является единственным потребителем угля, добываемого госшахтами, отмечает автор статьи Дмитрий Филипенко.

“А вот "Центрэнерго" действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС – около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, "Центрэнерго" – единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии. В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников – не такая простая задача. Пока ее решение не найдено – в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах”, – указано в материале.

Вопрос задолженностей госпредприятия “Энергорынок” перед “Центрэнерго” не решен, а итоги проверки деятельности экс-менеджмента “Центрэнерго” непонятны, пишет журналист. 

“Сейчас "Центрэнерго" еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что “Энергорынок” должен не только “Центрэнерго”, и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако создается впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли. Также почти незамеченной прошла информации о решении Хозсуда Киева в пользу Виталия Кропачева (ООО "Укрдонинвест Трейдинг") о взыскании с ПАО “Центрэнерго” 1,44 млрд грн, из которых более половины – штраф за “непринятый уголь”. Фактически за последние несколько лет явно прослеживается целая цепочка событий, направленных на обанкрочивание государственного предприятия. При этом до сих пор непонятны результаты проверки деятельности предыдущего руководства “Центрэнерго”, при котором госпредприятие ушло в глубокий “минус", – сказано в статье.

Автор отметил, что в открытых источниках есть информация о нескольких досудебных производствах, однако их судебная перспектива или хоть какая-то внятная оценка со стороны правоохранительных органов пока под вопросом. Он считает, что антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром должен принять соответствующие решения для выхода страны из энергокризиса, сбалансировав интересы всех игроков рынка ТЭК.

Теги: энергетика, Центрэнерго, НКРЭКУ, Энергорынок, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS