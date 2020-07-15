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На шахте "Надія" сообщили, что "Центрэнерго" поможет предприятию выйти из кризиса

После переговоров с дирекцией "Центрэнерго" с 15 июля было решено начать отгрузку угля с шахты "Надія" для энергогенерирующей компании, таким образом шахта получит возможность реализовывать свою продукцию.

В "Центрэнерго" подтвердили информацию руководства шахты
В "Центрэнерго" подтвердили информацию руководства шахты
Фото: centrenergo.com

Госкомпания "Центрэнерго" согласилась пойти навстречу шахте "Надія" и с 15 июля начать закупать ее уголь, чтобы предприятие могло выйти из кризиса, сообщается на Facebook-странице шахты. Предварительно заявленные объемы поставок – не менее 550 т в сутки.

"Сейчас шахта "Надія" является единственной в Украине шахтой, которая не имеет государственной поддержки. В период до 2019 года на предприятии были накоплены значительные долги, на сегодняшний день общая сумма составляет 50 миллионов гривен, из них 75% – долги по зарплате. Поэтому мы благодарны руководству "Центрэнерго" за протянутую нам руку помощи. Со своей стороны будем работать над добычей достаточных объемов надлежащего качества", – сказал директор ЧАО "Шахта" "Надія" Игорь Пиляй.

В "Центрэнерго" подтвердили эту информацию, сообщает паблик.

"Несмотря на то, что наше обращение к государственным банкам о предоставлении для "Центрэнерго" кредитной линии до сих пор остается без ответа, мы согласились пойти навстречу шахтерам на приемлемых для обеих сторон условиях. Речь идет, в частности, о достаточных объемах отгрузок и качестве угля. С нашей стороны будет обеспечено выполнение всех финансовых обязательств по договорам. В то же время надеюсь, что решение о предоставлении нам кредита благодаря содействию [врио] министра [энергетики] Ольги Буславец будет принято в ближайшее время", – отметил и.о. генерального директора "Центрэнерго" Александр Корчинский.

https://www.facebook.com/shahtanadiya/posts/275424430391023

"Центрэнерго" также опубликовало эту новость на своем сайте со ссылкой на Facebook шахты "Надія".

22 июня под зданием правительства протестовали 100 шахтеров из Червонограда, они требовали выплатить им зарплату и заявляли, что деньги на шахте "Надія" не получали на тот момент уже четвертый месяц.

После трехдневного митинга под Офисом президента и Кабмином горняки  получили от "Центрэнерго" 8,75 млн грн.

Теги: уголь, шахты, шахтеры, Центрэнерго, кредиты, Ольга Буславец, Александр Корчинский
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