На шахте "Надія" сообщили, что "Центрэнерго" поможет предприятию выйти из кризиса

После переговоров с дирекцией "Центрэнерго" с 15 июля было решено начать отгрузку угля с шахты "Надія" для энергогенерирующей компании, таким образом шахта получит возможность реализовывать свою продукцию.

Госкомпания "Центрэнерго" согласилась пойти навстречу шахте "Надія" и с 15 июля начать закупать ее уголь, чтобы предприятие могло выйти из кризиса, сообщается на Facebook-странице шахты. Предварительно заявленные объемы поставок – не менее 550 т в сутки.

"Сейчас шахта "Надія" является единственной в Украине шахтой, которая не имеет государственной поддержки. В период до 2019 года на предприятии были накоплены значительные долги, на сегодняшний день общая сумма составляет 50 миллионов гривен, из них 75% – долги по зарплате. Поэтому мы благодарны руководству "Центрэнерго" за протянутую нам руку помощи. Со своей стороны будем работать над добычей достаточных объемов надлежащего качества", – сказал директор ЧАО "Шахта" "Надія" Игорь Пиляй.

В "Центрэнерго" подтвердили эту информацию, сообщает паблик.

"Несмотря на то, что наше обращение к государственным банкам о предоставлении для "Центрэнерго" кредитной линии до сих пор остается без ответа, мы согласились пойти навстречу шахтерам на приемлемых для обеих сторон условиях. Речь идет, в частности, о достаточных объемах отгрузок и качестве угля. С нашей стороны будет обеспечено выполнение всех финансовых обязательств по договорам. В то же время надеюсь, что решение о предоставлении нам кредита благодаря содействию [врио] министра [энергетики] Ольги Буславец будет принято в ближайшее время", – отметил и.о. генерального директора "Центрэнерго" Александр Корчинский.

"Центрэнерго" также опубликовало эту новость на своем сайте со ссылкой на Facebook шахты "Надія".

22 июня под зданием правительства протестовали 100 шахтеров из Червонограда, они требовали выплатить им зарплату и заявляли, что деньги на шахте "Надія" не получали на тот момент уже четвертый месяц.

После трехдневного митинга под Офисом президента и Кабмином горняки получили от "Центрэнерго" 8,75 млн грн.