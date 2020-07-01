Шмыгаль: В Украине нет долгов перед шахтерами государственных шахт

Министерство энергетики Украины 26 июня выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на начало июля в Украине погашены все задолженности по зарплатам сотрудникам государственных шахт. Об этом во время заседания Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период в Украине нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме. Почти 40 тыс. рабочих, которые ежедневно выполняют титаническую работу, получили надлежащую заработную плату", – отметил премьер.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский вышел к шахтерам из шахты "надежда" во Львовской области, которые два дня протестовали под Офисом президента из-за невыплаты зарплаты, пообещав разобраться с задолженностью.

27 июня горняки из этой шахты получили от "Центрэнерго" 8,75 млн грн, тога как общая задолженность перед ними составляла 145 млн грн.

30 июня в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины – из государственных и частных шахт. Шахтеры требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.