Герус: "Центрэнерго" должно быть как можно быстрее приватизировано

"Центрэнерго" должно стать частной компанией, которая будет работать в интересах своих акционеров, а государство таким образом получит конкуренцию на рынке и будет регулятором, заявил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Герус: Даже если нужно что-то изменить, я готов инициировать эти изменения, чтобы эта история наконец закончилась Фото: oilpoint.com.ua

Фонд государственного имущества должен как можно быстрее приватизировать ПАО "Центрэнерго", заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в опубликованном сегодня интервью изданию Oilpoint.

"Центрэнерго" надо приватизировать, и как можно быстрее, потому что это вечные скандалы, когда обоснованные, а когда и нет. Это должна быть частная компания, которая будет работать в интересах своих частных акционеров, а государство получит конкуренцию на рынке и будет регулятором на этом рынке", – заявил Герус.

Нардеп отметил, что готов поддержать соответствующие законодательные изменения, чтобы ускорить приватизацию "Центрэнерго".

"Сейчас от Фонда госимущества об изменениях в законах не было никаких запросов, там есть понятная процедура. Но даже если нужно что-то изменить, я готов инициировать эти изменения, чтобы эта история наконец закончилась", – добавил Герус.

В прошлом году в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" Герус заявлял, что приватизировать "Центрэнерго" нужно вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.

По информации Фонда государственного имущества, владеющего 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом, писало "Интерфакс-Украина".

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия ПАО "Центрэнерго", которое начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.

В феврале 2020 года ФГИ начал подготовку к процедуре приватизации "Центрэнерго".

В июле 2020 года журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды за счет государственного "Энергоатома", торгуя "воздухом".