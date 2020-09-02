В "Центрэнерго" заявили, что заинтересованы в объединении с наиболее эффективными госшахтами

"Центрэнерго" должна стать рентабельной и инвестиционно привлекательной, это в интересах государства, подчеркнули в компании.

"Центрэнерго" заинтересована в создании в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства, об этом говорится в заявлении на сайте компании. Так в "Центрэнерго" отреагировали на принятый сегодня план Кабинета Министров.

"Такой стратегический шаг позволит государственной энергогенерирующей компании достичь конкурентной себестоимости единицы электроэнергии. В то же время мы отмечаем обязательное и необходимое условие для этого процесса – проведение предварительного аудита шахт, и только по его результатам передачу государственной энергогенерирующей компании исключительно экономически перспективной угледобычи. При этом все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев должны быть погашены до момента передачи", – сказано в заявлении.