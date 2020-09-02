В "Центрэнерго" заявили, что заинтересованы в объединении с наиболее эффективными госшахтами

"Центрэнерго" заинтересована в создании в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства, об этом говорится в заявлении на сайте компании. Так в "Центрэнерго" отреагировали на принятый сегодня план Кабинета Министров.
"Такой стратегический шаг позволит государственной энергогенерирующей компании достичь конкурентной себестоимости единицы электроэнергии. В то же время мы отмечаем обязательное и необходимое условие для этого процесса – проведение предварительного аудита шахт, и только по его результатам передачу государственной энергогенерирующей компании исключительно экономически перспективной угледобычи. При этом все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев должны быть погашены до момента передачи", – сказано в заявлении.
"Центрэнерго" должна стать рентабельной и инвестиционно привлекательной, это в интересах государства, подчеркнули в компании.
"Убеждены, что Министерство энергетики также поддержит решение о необходимости проведения аудита. В то же время, очень важным является фактор социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий, о которых, мы уверены, достойно позаботятся профильные структуры исполнительной власти в соответствии с предусмотренной правительством Концепцией трансформации угольных регионов. В свою очередь наша компания готова активно приобщиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития", – подытожили в "Центрэнерго".
Сегодня Кабинет Министров создал рабочую группу для объединения "Центрэнерго" с госшахтами. Рабочая группа должна в течение месяца определить оптимальную модель объединения "Центрэнерго" с угольными шахтами, ответственным за работу группы назначен Фонд госимущества.
О том, что Министерство энергетики Украины завершает работу над концепцией трансформации угольных регионов, которая предусматривает создание вертикально интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и наиболее эффективных угольных шахт, заявила в конце августа врио министра Ольга Буславец.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".
За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.
Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи". По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.