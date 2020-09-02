Кабинет Министров создал рабочую группу для объединения "Центрэнерго" с госшахтами

Рабочая группа должна в течение месяца определить оптимальную модель объединения "Центрэнерго" с угольными шахтами, ответственным за работу группы назначен Фонд госимущества.

Кабинет Министров по предложению Фонда государственного имущества Украины создал рабочую группу для выбора оптимальной модели создания вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и эффективных государственных угольных шахт. Решение об этом правительство приняло на сегодняшнем заседании, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это даст возможность государству повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго" в разрезе запланированной на 2021 год приватизации, отказаться от государственных дотаций в угольный сектор, а также обеспечить прибыльную и стабильную работу эффективных государственных угледобывающих предприятий", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на сайте Кабмина.

Рабочая группа должна в течение месяца определить оптимальную модель объединения "Центрэнерго" с угольными шахтами, ответственным за работу группы назначен Фонд госимущества.

О том, что Министерство энергетики Украины завершает работу над концепцией трансформации угольных регионов, которая предусматривает создание вертикально интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и наиболее эффективных угольных шахт, заявила в конце августа врио министра Ольга Буславец.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи". По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.