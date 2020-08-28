ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Центрэнерго" нужно приватизировать как можно скорее – Кушнирук

Коррупционные скандалы на "Центрэнерго" негативно влияют на рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, поэтому он заинтересован в скорейшей передаче предприятия частному инвестору, заявил экономист Борис Кушнирук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кушнирук: Надеюсь, что это произойдет как можно раньше
Кушнирук: Надеюсь, что это произойдет как можно раньше
Фото: latifundist.com

Госкомпанию "Центрэнерго" нужно как можно скорее приватизировать, чтобы убытки государства не росли, заявил в эфире телеканала "Украина 24" экономист Борис Кушнирук.

"Надеюсь, что это произойдет как можно раньше, потому что мы видим ситуацию, когда это предприятие настолько быстро разворовывается с понятным господина [бизнесмена Игоря] Коломойского менеджментом, что к моменту, когда встанет вопрос, будем ли мы его приватизировать, уже будет нечего приватизировать. Нужно будет, чтобы это предприятие просто кто-то забрал", – рассказал Кушнирук.

Он убежден, что как можно более быстрая передача "Центрэнерго" частному инвестору нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как коррупционные скандалы на этом предприятии негативно влияют на его рейтинг.

Кушнирук заявлял, что приватизация "Центрэнерго" будет возможной только в случае его объединения с рядом государственных угольных шахт.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства сообщил, что государственная компания "Центрэнерго" готовится к приватизации.

По информации Фонда государственного имущества, владеющего 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом, писало "Интерфакс-Украина".

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

Портал enkorr сообщал, что "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур, и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

Герус поддержал идею приватизации компании вместе с угольными шахтами.

Теги: Игорь Коломойский, приватизация, Центрэнерго, Владимир Зеленский, Борис Кушнирук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг герцогини Сассекской Меган впервые стал отцом
Экс-супруг герцогини Сассекской Меган впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
54-летняя Берри снялась топлес
54-летняя Берри снялась топлес
Могилевская: Мне очень грустно
Могилевская: Мне очень грустно
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS