"Центрэнерго" нужно приватизировать как можно скорее – Кушнирук

Коррупционные скандалы на "Центрэнерго" негативно влияют на рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, поэтому он заинтересован в скорейшей передаче предприятия частному инвестору, заявил экономист Борис Кушнирук.

Кушнирук: Надеюсь, что это произойдет как можно раньше Фото: latifundist.com

Госкомпанию "Центрэнерго" нужно как можно скорее приватизировать, чтобы убытки государства не росли, заявил в эфире телеканала "Украина 24" экономист Борис Кушнирук.

"Надеюсь, что это произойдет как можно раньше, потому что мы видим ситуацию, когда это предприятие настолько быстро разворовывается с понятным господина [бизнесмена Игоря] Коломойского менеджментом, что к моменту, когда встанет вопрос, будем ли мы его приватизировать, уже будет нечего приватизировать. Нужно будет, чтобы это предприятие просто кто-то забрал", – рассказал Кушнирук.

Он убежден, что как можно более быстрая передача "Центрэнерго" частному инвестору нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как коррупционные скандалы на этом предприятии негативно влияют на его рейтинг.

Кушнирук заявлял, что приватизация "Центрэнерго" будет возможной только в случае его объединения с рядом государственных угольных шахт.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства сообщил, что государственная компания "Центрэнерго" готовится к приватизации.

По информации Фонда государственного имущества, владеющего 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом, писало "Интерфакс-Украина".

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

Портал enkorr сообщал, что "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур, и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

Герус поддержал идею приватизации компании вместе с угольными шахтами.