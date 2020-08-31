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Минэнерго планирует создать на базе "Центрэнерго" и эффективных шахт вертикально интегрированную компанию

Все госшахты в Украине планируют разделить на три категории и в первую войдут те, которые станут ресурсной базой для "Центрэнерго", сообщили в Министерстве энергетики.

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Врио главы Минэнерго Буславец сообщила, как будут реформировать шахты
Врио главы Минэнерго Буславец сообщила, как будут реформировать шахты
Фото: kmu.gov.ua

Министерство энергетики Украины завершает работу над концепцией трансформации угольных регионов, она предусматривает создание вертикально интегрированной компании (ВИК) на базе ПАО "Центрэнерго" и наиболее эффективных угольных шахт. Об этом заявила врио министра Ольга Буславец по результатам поездки в составе делегации премьер-министра Дениса Шмыгаля в Донецкую область, сообщает сайт министерства.

"Предусматривается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" и наиболее эффективных угледобывающих предприятий", – отметила глава Минэнерго.

Она рассказала, что в рамках реформы все шахты планируют разделить на три категории: в первую войдут шахты, которые станут ресурсной базой для "Центрэнерго", ко второй отнесут шахты двойного назначения (которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии, в третью включат шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

По данным портала "Хвиля", на этой неделе Кабинет Министров планирует создать межведомственную комиссию для выбора оптимальной модели объединения "Центрэнерго" с перспективными угольными шахтами. Цель изменений – обеспечить гарантированный сбыта угля и эффективную приватизацию "Центрэнерго", которая запланирована на второй квартал 2021 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи"По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Теги: уголь, энергетика, шахты, Министерство энергетики, приватизация, Центрэнерго, реформа, Ольга Буславец
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