Кабмин нашел вариант, как приватизировать "Центрэнерго" – политолог

По информации политолога Кирилла Сазонова, идея присоединения к "Центрэнерго" угольных шахт исходит от самой компании – она заинтересована в дешевом угле, которым может обеспечить собственная ресурсная база.

Кирилл Сазонов: Тогда "Центрэнерго" сможет не платить 1 950 грн за тонну государственного угля, как она это делает сейчас Фото: replyua.net

Решение Кабинета Министров присоединить к государственной компании "Центрэнерго" эффективные угольные шахты существенно повысит шансы на успешную приватизацию этого госактива. Об этом в колонке "Сложно в это поверить, но "Центрэнерго" таки могут продать" на сайте "Цензор.НЕТ" пишет политолог Кирилл Сазонов.

"Если Кабмин сумеет не допустить нового схематоза уже на вертикально-интегрированной компании "Центрэнерго", это позволит нормально ее продать. Только успешная приватизация снимет с него весь шлейф разрушительной коррупции, которая разыгрывается на госактиве в период президентства [Владимира] Зеленского", – отметил он.

По информации Сазонова, идея присоединения к "Центрэнерго" угольных шахт исходит от самой компании – она заинтересована в дешевом угле, которым может обеспечить собственная ресурсная база.

"Люди [бизнесмена Игоря] Коломойского – [генеральный директор Александр] Корчинский из "Центрэнерго", глава комитета ВР [нардеп от "Слуги народа"] Андрей Герус – высказывались за то, чтобы "Центрэнерго" получило собственный ресурс. То есть нормальные не убыточные госшахты присоединили к госкомпании. Тогда "Центрэнерго" сможет не платить 1 950 грн за тонну государственного угля, как она это делает сейчас. В ОП и Кабмине постановили удовлетворить чаяния Коломойского и обеспечить "Центрэнерго" углем", – отметил Сазонов.

Единственным вариантом эффективных шахт с низкой себестоимостью, по мнению политолога, являются проинвестированные шахты "Добропольеуголь", которые находятся в аренде у компании ДТЭК. Поэтому, по словам Сазонова, у государства возникла идея расторгнуть договор аренды и передать эти шахты госкомпании "Центрэнерго".

По оценкам Сазонова, ДТЭК может быть также заинтересован в таком развитии событий, поскольку из-за сложившегося в энергетике кризиса не может гарантировать сбыт угля с этих шахт в долгосрочной перспективе.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи". По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.