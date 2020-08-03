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Генеральным директором ДТЭК ВИЭ назначен Марис Куницкиc

Марис Куницкиc имеет большой опыт работы в энергетике в европейских компаниях, до прихода в ДТЭК он являлся членом правления и операционным директором Latvenergo (Латвия), а также заместителем члена совета директоров Союза электроэнергетики Eurelectric, вице-президентом и членом правления Латвийской ассоциации энергетиков и энергетических конструкций.

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Куницкис назвал своей задачей укрепление позиции компании в качестве ведущего игрока рынка возобновляемой энергетики Украины и обеспечение ее финансовой стабильности
Куницкис назвал своей задачей укрепление позиции компании в качестве ведущего игрока рынка возобновляемой энергетики Украины и обеспечение ее финансовой стабильности
Фото: dtek.com

Генеральным директором ДТЭК ВИЭ стал Марис Куницкис, ранее возглавлявший "ДТЭК Киевские электросети", его ключевые задачи – обеспечение операционной и финансовой эффективности компании и реализация стратегии бизнеса, сообщила пресс-служба компании.

"Это честь для меня – возглавить ДТЭК ВИЭ и продолжить трансформацию энергетического сектора Украины в соответствии с мировыми трендами по декарбонизации и цифровизации. Моя задача – укрепить позиции компании в качестве ведущего игрока рынка возобновляемой энергетики Украины и обеспечить ее финансовую стабильность", – отметил новоназначенный руководитель.

В сообщении компании говорится, что Куницкис сменит на позиции Филиппа Лекебуша, который продолжит работу в ДТЭК. На новой должности он будет заниматься эффективным и безопасным применении технологий внутри компании.

"В рамках одной из моих задач на новой позиции я также продолжу поддерживать ДТЭК ВИЭ в развитии бизнеса", – отметил Лекебуш.

Куницкис имеет большой опыт работы в энергетике в европейских компаниях, сказано в релизе. До прихода в ДТЭК он являлся членом правления и операционным директором Latvenergo (Латвия), а также заместителем члена совета директоров Союза электроэнергетики Eurelectric, вице-президентом и членом правления Латвийской ассоциации энергетиков и энергетических конструкций. К команде ДТЭК он присоединился в 2018 году на позиции директора по развитию "ДТЭК Сети". Позже стал руководителем "ДТЭК Киевские электросети".

ДТЭК ВИЭ – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики. В структуру компании входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили €1,2 млрд. Прогнозируемый отпуск электроэнергии ДТЭК ВИЭ в 2020 году – 2,5 млрд кВт-ч "зеленой" электроэнергии. Этого достаточно для того, чтобы обеспечивать электричеством 1,3 млн домохозяйств в течение года, отмечают в компании. Ожидается, что сокращение выбросов СО2 в атмосферу благодаря генерации электроэнергии ДТЭК ВИЭ составит 2,6 млн тонн в 2020 году.

Теги: ДТЭК, назначение, зеленая энергетика
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