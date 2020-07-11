В ДТЭК сообщили, что компания первой в Украине вошла в ассоциацию Hydrogen Europe

Hydrogen Europe объединяет лидеров в сфере применения водородных технологий в Европе, членство в организации позволит сформировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики в Украине и в мире, рассказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Эмануэле Вольпе: Использование водородных технологий открывает возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения нового сектора экономики и создания дополнительных рабочих мест Фото: dtek.com

ДТЭК первой в Украине вошла в ассоциацию Hydrogen Europe, сообщила пресс-служба компании. Hydrogen Europe объединяет лидеров в сфере применения водородных технологий в Европе.

Такое членство позволит сформировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики в Украине и в мире, рассказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Европейская и локальная энергетические системы трансформируются. Возобновляемые источники энергии несут большую нагрузку на существующую сеть, а углеродная энергетика перестает быть устойчивой экологически и экономически. Использование водородных технологий открывает возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения нового сектора экономики и создания дополнительных рабочих мест, – отметил он. – Членство в Hydrogen Europe позволит транслировать инновационные интересы ДТЭК как в украинском, так и в международном сообществах. Мы сможем изучить ключевые направления при формировании регуляторной базы европейских стран по водороду, получим прямой доступ к перечню наиболее перспективных международных кейсов и освоим практический опыт реализации проектов, направленных на декарбонизацию энергетики".

Директор по инновациям напомнил, что на этой неделе Еврокомиссия представила свою стратегию использования водорода.

"Украина обязана стать активным партнером Европы на пути к декарбонизации", – подчеркнул Вольпе.

По его словам, в этом году в ДТЭК создали команду для изучения возможностей применения водорода в украинской экономике. В ближайшие пару лет компания намерена запустить пилотный проект с использованием водорода.

По информации Министерства иностранных дел Украины, в течение 2025–2030 годов водородная энергетика должна стать главной составляющей интегрированной энергетической системы ЕС, а мощность станций водородного гидролиза должна вырасти до 40 ГВт. Они смогут производить до 10 млн тонн чистого водорода. В период с 2030-го до 2050 года водород должен превратиться в главный энергетический ресурс ЕС и заместить углеродные носители энергии даже в тех секторах экономики, которым трудно отказаться от ископаемого топлива.

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.