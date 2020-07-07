ДТЭК сэкономила 150 млн грн благодаря цифровой трансформации

Направление цифровой логистики окупило расходы на себя пятикратно уже к концу 2019 года, сообщил руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осика.

Дмитрий Осика: Достигнутый эффект от цифровизации – это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах Фото: probono.org.uа

Экономический эффект от внедрения в производственные и административные процессы компании ДТЭК цифровых технологий за 2019–2020 годы составил около 150 млн грн, рассказал руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осика. Об этом сообщает компания в распространенном 7 июля в СМИ пресс-релизе.

"Наши прошлогодние инвестиции в программу цифровой трансформации уже начали окупаться. С весны прошлого года, когда стартовала наша программа, экономический эффект от цифровизации уже составил около 150 млн грн: 100 млн в 2019-м и 50 млн в 2020 году", – сказал он.

Направление цифровой логистики уже к концу 2019 года пятикратно окупило расходы на себя, добавил руководитель программы.

"Все это не разовая экономия, поскольку процессы оптимизированы и теперь они в таком формате будут работать постоянно", – отметил Осика.

ДТЭК начала процесс цифровой трансформации с проектов по пяти первым направлениям: цифровые шахты, ТЭС, логистика, сети и HR, а в 2020 году добавились еще четыре направления: цифровые месторождения, аналитика, офис и закупки.

"Достигнутый эффект от цифровизации – это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах. Поэтому будем продолжать цифровую трансформацию. В 2021 году мы расширяемся еще на два направления – цифровизацию клиентских услуг и источников возобновляемой энергетики", – сказал Осика.

Глобальная цель компании, чтобы после 2025 года ДТЭК стала цифровым предприятием, "где люди и технологии эффективно сотрудничают, где отлажены и оптимизированы все процессы и сформированы так называемые диджитал-культура и цифровой образ мышления", отметил руководитель программы.