ГОРДОН
 
 
Новости бизнеса

ДТЭК сэкономила 150 млн грн благодаря цифровой трансформации

Направление цифровой логистики окупило расходы на себя пятикратно уже к концу 2019 года, сообщил руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осика.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Осика: Достигнутый эффект от цифровизации это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах
Дмитрий Осика: Достигнутый эффект от цифровизации – это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах
Фото: probono.org.uа

Экономический эффект от внедрения в производственные и административные процессы компании ДТЭК цифровых технологий за 2019–2020 годы составил около 150 млн грн, рассказал руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осика. Об этом сообщает компания в распространенном 7 июля в СМИ пресс-релизе.

"Наши прошлогодние инвестиции в программу цифровой трансформации уже начали окупаться. С весны прошлого года, когда стартовала наша программа, экономический эффект от цифровизации уже составил около 150 млн грн: 100 млн в 2019-м и 50 млн в 2020 году", – сказал он.

Направление цифровой логистики уже к концу 2019 года пятикратно окупило расходы на себя, добавил руководитель программы.

"Все это не разовая экономия, поскольку процессы оптимизированы и теперь они в таком формате будут работать постоянно", – отметил Осика.

ДТЭК начала процесс цифровой трансформации с проектов по пяти первым направлениям: цифровые шахты, ТЭС, логистика, сети и HR, а в 2020 году добавились еще четыре направления: цифровые месторождения, аналитика, офис и закупки.

"Достигнутый эффект от цифровизации – это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах. Поэтому будем продолжать цифровую трансформацию. В 2021 году мы расширяемся еще на два направления – цифровизацию клиентских услуг и источников возобновляемой энергетики", – сказал Осика.

Глобальная цель компании, чтобы после 2025 года ДТЭК стала цифровым предприятием, "где люди и технологии эффективно сотрудничают, где отлажены и оптимизированы все процессы и сформированы так называемые диджитал-культура и цифровой образ мышления", отметил руководитель программы.

Теги: инвестиции, энергетика, ДТЭК, технологии, расходы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS