ДТЭК потребовал извинений от Лещенко за распространение фейковой информации

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко опубликовал документы, посвященные ситуации на энергорынке, и приписал их авторству ДТЭК. В компании заявили в ответ, что это дезинформация и ДТЭК оставляет за собой право обратиться в суд.

ДТЭК всегда отстаивал и будет отстаивать европейский выбор Украины, подчеркнули в компании Фото: dtek.com

Компания ДТЭК отрицает обвинения со стороны члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко в попытках компании единолично изменить правила игры на рынке электроэнергии Украины. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в СМИ в ответ на публикацию Лещенко в Telegram фотокопий документов, которые, как он утверждает, принадлежат ДТЭК.

"Фейковая информация и опубликованные фотокопии текстов, а также безосновательные обвинения в адрес ДТЭК – это часть развернутой информационной кампании против ДТЭК по заказу сторонников административного вмешательства в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года и оказало негативное влияние на всю энергетическую отрасль Украины", – заявляет компания.

ДТЭК отмечает, что ряд искусственных ограничений и административных вмешательств в работу энергорынка привели к искажению рыночной конкуренции и как следствие – самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины. При этом компания выступила инициатором открытого диалога между всеми участниками рынка, подчеркивают в ДТЭК.

"ДТЭК выступает за открытый публичный диалог всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли. Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками свободного, конкурентного рынка", – заявили в компании.

Также сообщается, что ДТЭК всегда "отстаивал и будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех".

"ДТЭК требует извинений и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты репутации, чести и достоинства компании", – резюмировали в ДТЭК.