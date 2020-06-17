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"ДТЭК Энерго" запускает экологическую образовательную программу для школьников "БудьEkoSmart"

По мнению лидера молодежного движения "ДТЭК Энерго" Евгении Волковой, уроки на экологическую тематику будут пользоваться популярностью среди украинцев.

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Евгения Волкова: Мы решили поделиться знаниями не только с коллегами, но и со школьниками. Так родилась экологическая образовательная программа "БудьEkoSmart"
Евгения Волкова: Мы решили поделиться знаниями не только с коллегами, но и со школьниками. Так родилась экологическая образовательная программа "БудьEkoSmart"
Фото: dtek.com

Энергетики и шахтеры "ДТЭК Энерго" совместно с методистами-педагогами разработали серию интерактивных видеоуроков для учеников о том, что можно сделать для сохранения окружающей среды. О старте образовательной программы "БудьEkoSmart" сообщила лидер молодежного движения "ДТЭК Энерго" Евгения Волкова во время онлайн-выступления на 20-м юбилейном саммите лидеров Глобального договора ООН, передает пресс-служба компании.

Волкова в дискуссионной панели "Навигация по инновациям на основе ЦУР: почему вашей компании нужна инновационная экосистема" отметила, что участие в одной из программ Глобального договора ООН Young SDG Innovators позволило молодежи ДТЭК не только изучить Цели устойчивого развития ГД ООН, но и применить знания на практике, чтобы улучшить экологическую культуру в стране.

"ДТЭК – ответственная и надежная компания, которая разделяет ценности общества, заботится о будущем Украины, поддерживает талантливую молодежь. Это помогает выделить настоящих лидеров, дать им возможность реализоваться не только в профессиональной деятельности, но и в изменении нашего общества. Осознав всю важность ответственного потребления, мы решили поделиться знаниями не только с коллегами, но и со школьниками. Так родилась экологическая образовательная программа "БудьEkoSmart", – отметила она.

По мнению лидера молодежного движения "ДТЭК Энерго", уроки на экологическую тематику будут пользоваться популярностью среди украинцев.

"В нашей стране есть много людей, которые разделяют ценности устойчивого развития. И главные цели нашей инновационной команды ДТЭК – найти этих людей и помочь им понять, с чего начать. Мы хотим, чтобы они знали, что они не одиноки в своем стремлении улучшить мир", – прокомментировала Волкова.

В компании подчеркнули важность привлечения молодежи для решения экологических проблем.

"Я горжусь тем, что молодое поколение понимает необходимость формирования и развития экологической культуры в Украине и активно включается в поиск путей для решения глобальных проблем. У нас работает много талантливых молодых сотрудников, лидеров, внедряющих инновации, которые связывают профессиональное будущее с ДТЭК, и такая преемственность поколений в достижении глобальных целей нас безусловно радует", – отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

Первый видеоурок уже доступен на YouTube-канале ДТЭК. Из него школьники узнают, как глобальные Цели устойчивого развития ООН помогут сохранить планету для будущих поколений и с чего нужно начать прямо сейчас.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в наблюдательный совет сети Глобального договора ООН в Украине. Такое решение принято на внеочередном собрании сети, которое состоялось 26 февраля.

Теги: экология, энергетика, ДТЭК, молодежь, школьники
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