В Хаджибейском лимане возле Одессы – массовый мор креветки

В Институте морской биологии НАН Украины считают, что массовый мор креветки может быть связан с резким повышением температуры воздуха или загрязнением воды после недавних дождей.

В Хаджибейском лимане (лиман на Черном море в 7 км от Одессы) 10 июня произошел массовый мор креветки, сообщает одесское издание "Думская".

Издание пишет, что "дно водоема у дамбы покрыто сантиметровым слоем из мертвых ракообразных, зловоние ощущается даже в 10 м от воды".

По словам научного сотрудника Института морской биологии Национальной академии наук Украины кандидата биологических наук Евгения Соколова, причинами мора креветки в лимане могут быть резкое повышение температуры воздуха или загрязнение воды во время недавних дождей. "Чтобы точно установить, из-за чего это произошло, необходимо взять пробы и провести исследование", – отметил он.

По информации "Думской", массовый мор креветки также фиксировался в лимане весной и летом прошлого года. Тогда это связывали с быстрым распространением сине-зеленых водорослей, которое было вызвано сильными ливнями и высокой температурой воздуха и воды.