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"ДТЭК Нефтегаз" проведет масштабную "зеленую" сейсморазведку

Бескабельная технология "зеленой сейсмики" – наиболее инновационный и экологичный способ сейсморазведки, рассказали в компании.

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Бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба
Бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба
Фото: oilandgas.dtek.com

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020 году проведет масштабную сейсморазведку по современной "зеленой" технологии с регистрацией данных в режиме реального времени. Такой вид исследований будет проведен на одном из активов компании, сообщает пресс-служба.

Бескабельная технология "зеленой сейсмики" – наиболее инновационный и экологичный способ сейсморазведки, рассказали в компании. Ее особенность заключается в том, что для соединения сейсмоприемников используется не кабель, а беспроводные системы, для установки датчиков не требуется специальная тяжелая техника.

Компания подчеркивает, что использование бескабельной технологии позволяет эффективно проводить работы в условиях сложного ландшафта и в труднодоступных местах, где ранее это было сделать невозможно. Также это дает возможность сократить сроки работ и минимизировать любое возможное воздействие на окружающую среду. Регистрация сейсмических данных в режиме реального времени позволяет проводить оценку качества регистрируемых данных непосредственно во время проведения работ. Это существенно повышает качество получаемой геофизической информации вблизи городов и при наличии шумов.

Также в сообщении отмечается, что бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба (Технохаба), создание которого анонсировал "ДТЭК Нефтегаз" для консолидации усилий и решения задач компаний газодобывающей отрасли. После успешного апробирования решение будет передано в банк технологий Технохаба, что позволит оптимизировать и тиражировать "зеленую сейсмику" на системной основе среди участников этой организации.

"Бескабельная "зеленая" сейсморазведка позволит повысить точность геологических прогнозов, ускорить подготовку новых площадей к бурению и сделать добычу газа еще более эффективной и экологичной", – сообщил руководитель Технологического центра "ДТЭК Нефтегаз" Максим Дорохов.

По словам генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова, в условиях кризиса на нефтегазовом рынке крайне важно внедрять современные технологии, которые позволят увеличить эффективность добычи газа и тем самым обеспечить дальнейшее развитие газодобывающей отрасли.

"Для этого "ДТЭК Нефтегаз" инициировал создание Нефтегазового технологического хаба, целью которого будет поиск и привлечение инновационных решений в Украину. "Зеленая" сейсмика станет первым масштабным проектом в рамках Технохаба и ее успешная реализация позволит тиражировать данную технологию на всю отрасль и внедрить новые подходы геолого-разведочных работ в Украине", – подчеркнул Щуров.

Теги: экология, ДТЭК, исследование, технологии, инновации
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