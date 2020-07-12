В ДТЭК заявили, что в Киевской области компания сократила среднее время ликвидации аварий и улучшила энергоснабжение

65–70% всех аварийных отключений в регионе приходилось на Ирпенский, Вышгородский, Бориспольский и Обуховский районы, что осложняло или даже делало невозможным подключение к сетям новых объектов, которые активно строятся.

Генеральный директор "Киевоблэнерго": Длительное устранение аварий по пять-восемь часов‬ – это проблема, на которую больше всего жаловались жители области Фото: dtek.com

Среднее время ликвидации аварий сократилось с пяти-восьми до двух-четырех часов, а на подстанциях в Ирпене и Вышгороде проведены две большие реконструкции – о таких результатах технического обновления инфраструктуры "Киевоблэнерго" за один год в составе ДТЭК – с мая 2019 года – сообщили в компании, пишет Delo.ua.

"Длительное устранение аварий по пять-восемь часов‬ – это проблема, на которую больше всего жаловались жители области. Мы выполнили капитальный ремонт почти 2 тысяч распределительных подстанций, реконструировали 112 км воздушных линий 0,4 кВ, чтобы улучшить энергообеспечение для наших клиентов. Особое внимание уделили Ирпенскому, Вышгородскому, Бориспольскому и Обуховскому районам", – отметил генеральный директор "Киевоблэнерго" Виталий Шайда.

По его словам, 65–70% всех аварийных отключений в регионе приходилось именно на эти районы, что осложняло и даже делало невозможным подключение к сетям новых объектов, которые активно строятся.

По данным компании ДТЭК, энергетики "Киевоблэнерго" провели реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Ирпень" и "Новые Петровцы", что обеспечило надежное электроснабжение для Ирпенского и Вышгородского районов. В Бориспольском районе энергетики обновили 18 распределительных подстанций и установили 34 новых разгрузочных подстанции, отремонтировали 124 км воздушных линий 0,4–10 кВ и 7,1 км кабельных сетей 10 кВ. Также в области "Киевоблэнерго" отремонтировала около 4882 км линий 0,4–110 кВ.

Кроме того, компания запланировала реконструировать подстанцию "Гостомель", что обеспечит надежность электроснабжения клиентам Ирпенского района, и построить подстанцию "Козин" в энергодефицитном Обуховском районе. Срок реализации проектов – 2020–2022 гг., а общие инвестиции – 219 млн грн.

В мае 2019 года "Киевоблэнерго" стала частью ДТЭК. Тогда "ДТЭК Сети" проанализировал и разработал стратегический план развития энергетической инфраструктуры Киевской области. Среди приоритетных технических направлений – сокращение продолжительности ликвидации аварий и построение прозрачной системы присоединений.