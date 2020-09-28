В Евросоюзе объяснили, почему из блога Борреля убрали сказанную Зеленскому фразу "ЕС – не банкомат"

Спикер Еврослужбы внешних связей Петер Стано утверждает, что сказанные президенту Украины Владимиру Зеленскому слова "ЕС – не банкомат" из блога верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля удалили, чтобы лучше отразить его визит в Киев.

28 сентября пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано прокомментировал "Німецькій хвилі" удаление из блога верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля упоминания о сказанных президенту Украины Владимиру Зеленскому словах, что ЕС – это не банкомат.

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", – сказал Стано.

Изначально было написано: "Как я уже сказал президенту [Зеленскому], ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Позже это предложение убрали. Остальной текст остался без изменений.

Изменения были внесены в текст блога на сайте Европейской службы внешних связей и в текст публикации на сайте представительства ЕС в Украине.

С официальным визитом в Украине Боррель находился 22 сентября.