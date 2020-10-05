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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Семья Деркача по большей части обитает за океаном, что и делает санкции против него такими болезненными

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Почему так радуют санкции США против [народного депутата Андрея] Деркача и Ко.

Парадокс.

Есть люди, отстаивающие европейские ценности в Украине. А есть люди, которые борются против.

Вторые называют первых "соросятами" и утверждают, что это все агенты влияния и надо все оставить как есть, называя это "суверенностью". Против европейского выбора вся эта свора Коломойских-Дубинских, Деркач и другие "русскомирцы".

А парадокс в том, что люди, отстаивающие европейские ценности в Украине, хотят, чтобы Украина жила, как в Европе. А люди, выступающие за ценности русского мира, хотят, чтобы Украина жила, как живет, они тут зарабатывали, но сами при этом жили и семьи свои селили в Европе.

Вот ведь парадокс.

[Бизнесмен Игорь] Коломойский привык жить в Женеве, и только интерес американского правосудия к его персоне вынудил его вернуться в Украину. И он тут страдает, заставляя страдать всю страну.

[Александр] Дубинский, этот лидер "слуг народа", оказывается, немного румын.

Семья Деркача по большей части обитает за океаном, что и делает санкции против него такими болезненными.

Не говоря уже о том, что зачастую там живут дети всех этих друзей [президента РФ Владимира] Путина. Как в Украине, так и в России, кстати. В итоге каждый хочет, как в Европе.

Но только одни хотят, чтобы в Украине было как в Европе. А вторые понимают, что если в Украине будет как в Европе, то у них не будет денег жить в Европе. Ведь там "навязывают правила", как говорит один известный ресторатор, увязавший свою жизнь теперь с "майбутнім" Игоря Коломойского. А правила – это плохо.

Парадокс.

И как приятно, что на каждую хитрую задницу рано или поздно найдется привет от американского правосудия. Потому что хитрые задницы любят доллары. Американскую валюту. И свободно могут себя чувствовать только в районе Ростова. Там американские санкции не страшны. Но все прочее там крайне мрачно. Это их личный парадокс. Хитрых украинских задниц, не дающих изменить страну.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, Украина, санкции, Игорь Коломойский, Ростов, Андрей Деркач, Европа, Александр Дубинский
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