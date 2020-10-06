Американский генерал в отставке Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину

Прежде чем вступить в НАТО, Украина должна решить, будет ли она делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции – это означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Ходжес: Я полагаю, что слишком много людей в Украине получают слишком много денег из России Фото: ЕРА

Для вступления в НАТО Украине нужно полностью уйти из-под кремлевского влияния. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

"Я абсолютно верю, что наступит день, когда Украина станет частью НАТО. И я считаю, что Грузия уже должна быть в НАТО. Это уже должно было произойти. Кремль не должен получать право вето решать, кто вступает в НАТО, а кто нет. Но есть другой вопрос: готова ли Украина вступить в НАТО? Я думаю, что еще предстоит проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса", – отметил генерал.

По его мнению, Россия все еще слишком сильно влияет на Украину.

"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", – подчеркнул Ходжес.

Он назвал пункты, которые еще должны быть выполнены в этом направлении: Запад должен держаться вместе и продолжать отвергать российские претензии на Крым, а также другие незаконные действия Кремля (например, мост через Керченский пролив и незаконное нарушение морского судоходства).

"Мы должны продолжать проливать свет на тот факт, что каждую неделю на Донбассе гибнут или получают ранения украинские солдаты. Это возможно только благодаря поддержке Россией и ее руководством так называемых сепаратистов. Никто, ни один серьезный человек не верит, что Россия тут ни при чем. То, что Россия не позволяет ОБСЕ делать свою работу, – это позор. Германии и Франции, не только США, следует и далее это подчеркивать", – сказал американский генерал.

Он добавил, что его также беспокоит граница между Украиной и Беларусью.

"Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы [президент Беларуси Александр] Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству. И теперь я боюсь, что это приведет к появлению российских войск в Беларуси, что угрожает Украине, а также Польше, Литве, Латвии", – отметил Ходжес.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

16 июня, комментируя это решение, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страна является ценным партнером Североатлантического альянса.

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставление Киеву статуса партнера расширенных возможностей НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Россия с "большим вниманием" наблюдает, как НАТО "абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах", добавил Песков.