Зеленский: Мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией

Если президенты Украины и России не будут вести диалог, восстановить Украину и вернуть все территории будет невозможно. Такое мнение высказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский: В вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без диалога с РФ. Стенограмму интервью опубликовал сайт президента Украины.

"Иногда перед тобой стоят матери, например, погибших ребят, которые задают тебе прямой вопрос: "Когда вы закончите войну?" Есть некоторые мамы, которые говорят: "Вы должны пойти войной на Донбасс, неужели наши ребята просто так погибли?" Это разные формулировки одной и той же боли, которая есть у украинских матерей, которые, к сожалению, потеряли на этой войне своих детей. И в это время ты находишь ответ. Я им не вру, но я должен найти ответ. У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 21-го года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории. Но они ждут ответа, они не хотят слышать от президента, что он не уверен, не знает, колеблется", – сказал Зеленский.

Комментируя высказывание журналиста о том, что украинцы называют предателем президента, который ведет диалог с российской стороной, Зеленский обвинил некоторых политиков в попытке сорвать переговорный процесс.

"Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с РФ. Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом [РФ Владимиром] Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину и вернуть все наши территории", – отметил президент.

По его словам, возможности диалога пытаются сорвать медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти и "занимали высокие должности".

"Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2019-го Министерство иностранных дел Украины сообщало, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.