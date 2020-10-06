Зеленский: Я лично недоволен форматом "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что влиять на внесение изменений в Конституцию страны извне не может никто, это может сделать только народ Украины.

Зеленский: Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, в которых он нуждается Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe заявил, что недоволен существующим форматом Минских соглашений. Стенограмму интервью опубликовал сайт президента Украины.

"Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". Я лично недоволен тем форматом "Минска", последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", – подчеркнул Зеленский.

Журналист издания напомнил, что на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон говорили о необходимости изменить Конституцию Украины.

"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставление особого статуса или изменения в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, – регулирует изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, в которых он нуждается", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что никто не может влиять на изменения в Конституцию страны, кроме народа Украины.

"Это предусматривается только в таком формате", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, – посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.