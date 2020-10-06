В интервью европейским журналистам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границу Украины с Россией должна контролировать именно украинская власть, в противном случае местные выборы на Донбассе состояться не могут.

Зеленский: Мы не знаем, что будет происходить, если Украина не будет контролировать границу с Россией Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico Europe. Стенограмму интервью опубликовал сайт президента Украины.

"Я говорил и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, и канцлеру Германии [Ангеле] Меркель, и президенту [РФ Владимиру] Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы [под нашим контролем] и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации – не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет работать правоохранительная система. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет [контролируемой Украиной] границы между Украиной и Россией", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что границу Украины должна контролировать именно украинская власть.

"В одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом – передача нам контроля над границей. Тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются", – добавил Зеленский.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября.

19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление. "Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.