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"Очевидно, подхватил корону". В Луганске умер один из главарей боевиков по прозвищу Леший

В "ЛНР" умер один из командиров боевиков Алексей Павлов по прозвищу Леший. Он мог заболеть COVID-19, считает представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский.

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Леший родом из украинского города Приморск Запорожской области
Леший родом из украинского города Приморск Запорожской области
Фото: EPA

В субботу, 3 октября, умер один из главарей террористической организации "ЛНР" Алексей Павлов с позывным Леший. Об этом сообщили в подконтрольной боевикам организации "Союз добровольцев Донбасса". 

"Сегодня умер член Союза добровольцев Донбасса, командир 16-го батальона территориальной обороны Алексей Павлов, позывной – Леший. Он был один из тех командиров ополчения, что встал на защиту мирного населения Донбасса еще с 2014 года", – сказано в сообщении.

Причины смерти боевика в организации не назвали.

На сайте "Миротворец" боевик значится как ликвидированный, "предположительно, из-за COVID-19". Леший был уроженцем Запорожский области, города Приморска, где до сих пор живут его родственники. Его местом дислокации было здание захваченного луганского управления СБУ, говорится в его профиле на "Миротворце".

Версию о смерти Лешего от COVID-19 выразил представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский в Twitter.

"Один из самых известных полевых командиров "ЛНР" 2014 года Леший умер в Луганске от пневмонии. Очевидно, подхватил корону",  написал он.

Казанский предположил, что истинную причину смерти будут скрывать, поскольку в ОРДЛО тесты проводят очень ограниченно, а информацию о распространении коронавируса замалчивают.

"Министерство здравоохранения ЛНР" зарегистрировало по состоянию на  5 октября 1049 случаев заражения коронавирусной инфекцией и один летальный случай. 4 октября в этом "министерстве" говорили о 1040 новых зараженных.

В то же время "минздрав ДНР" сообщал о всего 3839 больных COVID-19 по состоянию на 5 октября с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко говорил, что "власти" на оккупированных украинских территориях Донбасса скрывают информацию о настоящем количестве больных COVID-19.

Теги: Министерство здравоохранения, Донбасс, Денис Казанский, пневмония, Леший, ЛНР, ОРДЛО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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